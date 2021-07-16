تعرفوا الى شخصية برج السرطان... الصديق الأكثر ولاءً والعدوّ الأسوأ!

يعدّ مواليد برج السرطان الصديق الأكثر ولاءً، والموظف المتفاني، وقد يكون أسوأ عدو، إذا أراد أن يكون... تعرفوا اكثر الى شخصية مولود السرطان، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

وفي الحب يمكن أن يبدو حذرًا في البداية، وقد يقوم بإعداد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمل، وحال نجاح الشريك في هذه الاختبارات سيقوم باستبعاده. وبشكل عام يحاول اصحاب هذا البرج إبقاء شريكهم بعيدًا عن حلقة ما يريدونه بالضبط، مما يجعل شريكهم يشعر بأنه يتعين عليه لعب دور قارئ الأفكار.

وإذا تمكن العقرب وشريكه من تجاوز هذه العقبة الأولى، فسيكون الاتصال والتواصل فيما بينهما جيداً ومفهوماً من قبل الطرفين.

الى ذلك، يحب العقرب أن يكون شريكه صادقًا تمامًا في ما يخص علاقتهما، ما يجعله يبا نفسه وطاقته في سبيل إسعاده.