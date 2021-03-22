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بينها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس للايام الثلاثة المقبلة

أخبار الطقس

2021-03-22 | 04:48
بينها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس للايام الثلاثة المقبلة
3,213 مشاهدة

اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة في البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "طقس الثلاثاء سيكون غائما جزئياً بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما المنطقة الشمالية فيكون طقسها غائما جزئيا يتحول الى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة في العاصمة بغداد تصل الى 33 درجة مئوية".

ولفتت الى أن "طقس الاربعاء المقبل سيكون صحوا الى غائم بالمنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما المنطقة الشمالية فيكون غائما ممطرا وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، وفي الجنوب يكون الطقس غائما جزئيا الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع درجات عدة".

واشارت الى أن "طقس الخميس سيكون بين صحو الى غائم بالمنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، اما في الشمال فيكون غائما ممطرا يتحول الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، اما المنطقة الجنوبية فيكون غائما جزئيا، ودرجات الحرارة تنخفض درجات عدة".
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