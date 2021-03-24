فرصة لتساقط الأمطار.. تعرف على حالة الطقس في العراق

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في توضيحات تابعتها السومرية نيوز، إن "حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة، تؤثر على المناطق الشمالية، بهطول أمطار رعدية مابين المتوسطة والغزيرة أحيانا على مناطق دهوك واربيل ونينوى وكركوك والسليمانية، وعلى فترات الليلة تكون شديدة على المناطق الجبلية، وتنتهي فرص الأمطار تدريجياً بعد الظهر، لاتوجد أمطار في المناطق الأخرى".وبشأن درجات الحرارة العظمى توقع العلي ان تتراوح ما بين:المنطقة الجنوبية… 38 إلى 41المنطقة الوسطى.. 25 إلى 30الفرات الأوسط.. 31 إلى 38المنطقة الشمالية… 18 إلى 22المنطقة الغربية.. 20 إلى 21اما درجات الحرارة الصغرى فانها كما يلي:المنطقة الشمالية… 13 إلى 20المنطقة الوسطى.. 20 إلى 24الفرات الأوسط… 22 إلى 25المنطقة الجنوبية… 12 إلى 26المنطقة الغربية… 13 إلى 17أما حركة الرياح، فأنها بحسب الراصد الجوي “جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها مابين 20 إلى 30 كم ب الساعة، تنشط في بعض المناطق إلى 40 كم ب الساعة، وفي الأجزاء الشرقية إلى 50 كم ب الساعة، مع احتمالية تصاعد الغبار في المناطق الوسطى والجنوبية تتحول تدريجياً يوم غد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.وبالنسبة للايام المقبلة، توقع العلي، أن تكون الاجواء “يوم غد الخميس مستقرة، مع فرص هطول امطار شمالا في المناطق الجبلية، فيما تنخفض درجات الحرارة عن اليوم السابق بشكل ملحوظ جدا”.كما تكون الاجواء مستقرة لأيام الجمعة والسبت والأحد، بحسب ما ذكر المتنبئ الجوي.