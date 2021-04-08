توقعات الطقس.. ارتفاع بدرجات الحرارة يشهدها العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا"، بينما يكون "غائما جزئيا واحيانا غائم في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس اليومين المقبلين في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو مع بعض الغيوم الى غائم جزئيا"، في حين "يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئيا مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الجبلية تكون رعدية احيانا".وتسجل درجة الحرارة الصغرى لهذا اليوم في العاصمة بغداد 20 والعظمى 36، اما يوم غد الجمعة فستكون الصغرى 19 والعظمى 37 .