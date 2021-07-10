العراق.. انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن انخفاض بسيط في درجات الحرارة في عموم البلاد خلال الأسبوع المقبل.

الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الطقس لهذا اليوم السبت يشهد انخفاضاً قليلاً في درجات الحرارة حيث وصلت في بغداد الى 46 درجة فيما سجلت محافظتا ميسان والبصرة أعلى درجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية".

وأضاف البيان أنه "في المناطق الوسطى ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10 – 20 )كم/ س تنشط خلال النهار إلى (40)كم/ س ،ومدى الرؤية (8- 10)كم، فيما سيكون الطقس في المناطق الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، ومدى الرؤية (8- 10)كم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط خلال النهار إلى (30)كم/س في الأقسام الشرقية، ومدى الرؤية (6- 8)كم".

وأشار إلى أن "الطقس خلال يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم، أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ، ومدى الرؤية (6- 8)كم وفي الغبار (4-6)كم وستكون درجة الحرارة في بغداد الى 46 درجة فيما تسجل محافظتا ميسان والبصرة 49 درجة مئوية".

وأوضح البيان أن "الطقس ليوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، وترتفع درجات الحرارة قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ، ومدى الرؤية (8-10)كم".

ولفت إلى أن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم وتنشط خلال النهار خاصة في الاقسام الشرقية الى (30-40) كم مسببة تصاعد في الغبار ومدى الرؤية تصبح (2-4) كم، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ، ومدى الرؤية (8-10)كم وتنشط خلال النهار خاصة في الاقسام الشرقية الى (30-40)كم مسببة تصاعد في الغبار ومدى الروئية تصبح (2-4) كم".

وفي يوم الاربعاء فإن الطقس بالمنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم، وتنشط خلال النهار الى (30) كم مسببة تصاعد غبار خفيف فيها ومدى الرؤية تصبح (4- 6) كم".

أما المنطقة الشمالية فالطقس فيها سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10- 20)كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، وتنخفض درجات الحرارة قليلا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ، ومدى الرؤية (6- 8)كم وفي الغبار (4-6)كم وتنشط خلال النهار الى (30) كم مسببة تصاعد غبار خفيف فيها ومدى الرؤية تصبح (4- 6) كم".