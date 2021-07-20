انخفاض درجات الحرارة خلال الايام الثلاث المقبلة

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس لليوم الثلاثاء في جميع مناطق البلاد سيكون صحوا حارا جدا مع ارتفاع درجات الحرارة، اذ تسجل العاصمة بغداد وثمان محافظات 50 درجة مئوية".واوضحت أن "طقس يوم غد الاربعاء سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بجميع المناطق".واضافت الهيأة البيان أن "طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية صحواً مع انخفاض الحرارة درجات عدة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".