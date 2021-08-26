بينها بغداد.. 9 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد

اذ تسجل كل من محافظة، النجف الاشرف، والديوانية، وميسان، والبصرة، وبغداد، وكربلاء المقدسة، وبابل، وواسط، 50 درجة مئوية، فيما تسجل محافظة ذي قار 51 درجة.وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "طقس يوم غد الجمعة صحو وحار في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية.وأضافت، ان "طقس السبت المقبل سيكون صحو حار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترفع قليلا، اما في المنطقة الشمالية فيكون طقسها صحوا مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".واشارت الهيئة الى، ان "طقس الاحد المقبل سيثكون صحو حار في المناطق الوسطى والجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة، اما في المنطقة الشمالية فيكون صحوا مع قطع من الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفتت الى، ان "طقس الاثنين سيكون صحوا حارا في عموم العراق، ولا تغير في درجات الحرارة".