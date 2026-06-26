أجواء شبه معتدلة واعلى حرارة غدا 45 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحو مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم/س في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببه تصاعد الغبار فيهما ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق"، مبينا ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد عن اليوم السابق".وأضاف ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا الى (40) كم/س مسببه تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة: ترتفع في عموم البلاد عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مسببه تصاعد الغبار في ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق".