اعتدال في الطقس ومحافظتان مازالتا في الأجواء الربيعية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في الأيام السابقة".وأضاف أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع تواجد بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".