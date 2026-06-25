حرارة مقبولة.. ومحافظتان تنحدران من الموجة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد".