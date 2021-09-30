متنبئ جوي يتوقع موعد انخفاض درجات الحرارة

أكد المتنبئ الجوي نائل العلي، ان فرص هطول الأمطار خلال الشهرين المقبلين ضعفية.

وقال العلي في منشور على الفيس بوك تابعته السومرية نيوز، إن "خرائط الطقس تشير إلى عدم وجود فرص لهطول الأمطار خلال الـ10 أيام القادمة".

وأضاف أن "الأجواء أكثر حرارة خلال اليومين القادمين، حيث ترتفع درجات الحرارة من يوم الجمعة وإلى يوم الثلاثاء القادم لتكون أعلى من المعدل الطبيعي، وبالأخص في المنطقة الجنوبية، على أن تنخفض يوم الثلاثاء القادم".

وتوقع المتنبئ، أنّ تكون الرياح "شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحياناً خلال اليومين القادمين، تكون غربية خفيفة السرعة في المناطق الشمالية".

وأشار الراصد الجوي إلى أن "جميع المؤشرات تفيد بأن شهر تشيرين الأول وتشرين الثاني ضعيف الأمطار في أغلب مدن البلاد مع حرارة أقل من المعدل الطبيعي خلال شهر تشرين الثاني".

ولفت إلى "احتمالية هطول زخات مطرية بسيطة في بعض المناطق وليس بغزازة".