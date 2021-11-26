الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس للأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، ورد للسومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً ويتحول الى غائم ،ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في عموم البلاد ،وستكون درجات الحرارة العظمى في محافظات بغداد والنجف الاشرف وديالى والقادسية وميسان 23 درجة فيما ستسجل محافظة البصرة 25 درجة".

وأضاف أن " طقس البلاد ليوم الاحد سيكون غائماً جزئياً ويتحول الى غائم في جميع مناطق البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي ،فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد".

ولفت البيان الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى ،أما في المنطقتين الشمالية والجنوبية فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".