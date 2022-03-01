بالجداول.. طقس الايام الاربعة المقبلة: غبار وعواصف ترابية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الشمالية تكون رعدية احيانا، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الإقسام الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".واضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تصاعد الغبار في اماكن متعددة وحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الشمالية تكون رعدية احيانا، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة وحدوث عواصف ترابية، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم وغبار خفيف في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا احيانا غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في اقسامها الشمالية تكون رعدية احيانا، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد ".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".