انخفاض بدرجات الحرارة.. الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس لخمسة أيام

ووفق توقعات الهيئة التي نشرتها بجداول وردت لـ السومرية نيوز، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار في الأقسام الشمالية منها، تكون رعدية أحياناً"، مشيرةً إلى أن "طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".ولفتت الهيئة إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض أيضاً يوم غد الأربعاء، في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، فيما تعود إلى الارتفاع بدءاً من يوم الخميس المقبل".