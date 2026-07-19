"طقس العراق": لا درجات خمسينية حتى نهاية تموز

توقعت للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد، عدم تسجيل درجات خمسينية حتى نهاية تموز الحالي.

واصدرت الانواء الجوية تقريرا عن توقعاتها الجوية للأيام المقبلة من شهر تموز، وذكر تقرير للهيئة أن "الأيام المقبلة من الشهر الحالي ستشهد تراجعا في درجات الحرارة بشكل متفاوت مستبعدة حصول موجة حرارية شديدة أو درجات خمسينية حتى نهاية شهر تموز الحالي في الاقل".

كما ذكر تقرير الهيئة أن "حركة الرياح ستستمر على الاتجاه الشمالي الغربي يصحبها نشاط خفيف خلال ساعات النهار لمعظم مناطق وسط وجنوب البلاد فيما تهدأ ليلا"، ولفتت الهيئة في تقريرها إلى حصول موجات غبار خفيفة إلى متوسطة الشدة ترافق حركة الرياح.