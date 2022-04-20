الانواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الغبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً الى غائم جزئي فيما يتصاعد الغبار في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية متفرقة كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وبين أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد".وتابع البيان أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية كما يتصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الخميس وحالة الطقس للأيام المقبلة: