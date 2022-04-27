أمطار رعدية وغزيرة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

السومرية نيوز- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق للأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن تساقط الأمطار سيبقى لغاية يوم الأحد المقبل.
ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "طقس المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيشهد اليوم تساقط أمطار خفيفة، وغداً تساقط أمطار متفاوتة الشدة، بعضها تكون رعدية".
وأشارت إلى أن "الأمطار ستكون متوسطة الشدة وغزيرة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية يوم الجمعة المقبل".
أدناه جداول الهيئة: