أمطار رعدية وغزيرة.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول تلقتها السومرية نيوز، فإن "طقس المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية سيشهد اليوم تساقط أمطار خفيفة، وغداً تساقط أمطار متفاوتة الشدة، بعضها تكون رعدية".وأشارت إلى أن "الأمطار ستكون متوسطة الشدة وغزيرة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية يوم الجمعة المقبل".أدناه جداول الهيئة: