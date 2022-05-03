الأنواء الجوية: تصاعد للغبار بدءاً من الخميس

السومرية نيوز – بغداد



أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال أيام عيد الفطر ، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الخميس.



وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً ومغبراً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ، أما درجات الحرارة فسترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً ومغبراً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وسيكون صحواً الى غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وتكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية ، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية والشمالية من البلاد".

وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم الجمعة سيكون بين صحو الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احيانا ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاربعاء وحالة الطقس للأيام المقبلة: