العراق على موعد مع عاصفة ترابية غداً الاثنين

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً ومغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً مع غبار خفيف بجميع مناطق البلاد، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق، في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد".