طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وزوال تدريجي للغبار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وتابع أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأوضح البيان، أن "طقس البلاد ليوم الخميس القادم سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية ، في حين سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".