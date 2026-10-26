الأنواء الجوية تتوقع تساقط أمطار غزيرة في العراق بدءاً من الغد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تساقط أمطار الغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد تبدأ مساء الغد وتستمر عدة أيام.

وقالت الهيئة، إن " للأنواء الجوية إحدى تشكيلات وزارة النقل- ، أعلنت بدء تأثير حالة ممطرة على البلاد ابتداء من مساء الثلاثاء 27 تشرين الأول، وتستمر لعدة أيام على فترات متقطعة، مع تفاوت شدة الأمطار ومناطق تأثيرها".

وأضاف البيان أن " ستكون الأكثر تساقطاً للأمطار ليلاً، فيما تمتد تدريجياً إلى بقية المدن بشدة خفيفة إلى معتدلة، مع احتمال غزارتها أحياناً"، موضحاً أن "الفعالية الجوية تزداد مساء الأربعاء 28 تشرين الأول وليلة الخميس، مع تشكل جبهة هوائية محلية تتسبب بأمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد ونشاط الرياح الهابطة، على أن تمتد السحب الممطرة إلى مناطق أخرى خلال الليل وصباح الخميس".



ودعت الهيئة المواطنين إلى "متابعة التحديثات الجوية، وتجنب مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة"، محذرة من "الرياح الهابطة والبرق والرعد وتدني مدى الرؤية"، مبينة أن "تفاصيل الحالة قابلة للتحديث وفقاً للتطورات الجوية".