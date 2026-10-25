طقس العراق: حالة جوية ممطرة تستمر لأيام عدة

وقالت الهيئة في بيان، "تشير تحديثات نماذج الطقس الصادرة من للانواء الجوية احدى تشكيلات مساء اليوم الأحد، إلى تأثر البلاد بحالة جوية خريفية ممطرة تستمر لعدة أيام، مع تفاوت فرص هطول الأمطار وشدتها من منطقة إلى أخرى".

وأضاف البيان "تبدأ تأثيرات الحالة الجوية مساء الثلاثاء الموافق 27 تشرين الأول، ابتداءً من المناطق الغربية للبلاد، على شكل زخات مطر متقطعة تتراوح شدتها عموماً بين الخفيفة والمعتدلة، لتتوسع تدريجياً خلال نهار الأربعاء والأيام التالية نحو بقية مناطق البلاد".



ولفت البيان الى أنه "تتركز كميات الأمطار الأعلى في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما تكون فرص الهطول في أقل نسبياً، مع احتمال تشكّل بؤر من الأمطار الغزيرة نتيجة نشاط الغيوم الركامية الرعدية، التي قد تترافق مع صواعق البرق ورياح هابطة نشطة ومفاجئة تثير الغبار محلياً، ولا سيما في بعض مناطق الوسط والشمال".



وتابع بيان الهيئة "تشير التوقعات إلى ضعف الحالة الجوية وانحسار فرص الأمطار خلال ساعات نهار ومساء السبت، مع استمرار ظهور الغيوم في الأجواء، على أن تعقبها حالة جوية أخرى متوقعة خلال منتصف الأسبوع المقبل، وفقاً للتحديثات اللاحقة للنماذج العددية".