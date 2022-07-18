حرارة صيف العراق تواصل ارتفاعها.. ثلاث محافظات تتجاوز الـ 50 درجة مئوية

ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول حصلت عليها السومرية نيوز، فإن طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون حاراً، والشمالية صحواً، ودرجات الحرارة تصل في بغداد 47 درجة مئوية.وأشارت إلى أن درجة الحرارة في دهوك ستكون 44، وفي أربيل 43، بينما في صلاح الدين وديالى 46 و47، وفي الأنبار ستكون 46، بينما في كربلاء والنجف والديوانية وواسط ستكون 48 درجة مئوية.أدناه توقعات هيئة الأنواء الجوية كاملةً: