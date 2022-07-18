حرارة صيف العراق تواصل ارتفاعها.. ثلاث محافظات تتجاوز الـ 50 درجة مئوية

السومرية نيوز- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، توقعاتها لحالة الطقس في عموم محافظات العراق، فيما أشارت إلى أن محافظات البصرة وميسان وذي قار، ستتجاوز درجات الحرارة فيها الـ 50 درجة مئوية.
ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في جداول حصلت عليها السومرية نيوز، فإن طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون حاراً، والشمالية صحواً، ودرجات الحرارة تصل في بغداد 47 درجة مئوية.
وأشارت إلى أن درجة الحرارة في دهوك ستكون 44، وفي أربيل 43، بينما في صلاح الدين وديالى 46 و47، وفي الأنبار ستكون 46، بينما في كربلاء والنجف والديوانية وواسط ستكون 48 درجة مئوية.
أدناه توقعات هيئة الأنواء الجوية كاملةً: