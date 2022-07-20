الأنواء الجوية تحدد المناطق التي ستسجل اليوم نصف درجة الغليان

السومرية نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس في عموم مناطق العراق، فيما أشارت إلى أن محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى، ستسجل نصف درجة الغليان.

ووفق توقعات الهيئة، فإن درجة الحرارة في البصرة وميسان ستكون اليوم 52، وفي ذي قار 51، وفي المثنى 50، بينما ستكون درجة الحرارة في بغداد وكربلاء والنجف والديوانية 49 درجة مئوية.



وفي دهوك والسليمانية ستكون درجة الحرارة 42، وفي أربيل 44، بينما في كركوك والموصل 45، وفي صلاح الدين والأنبار 47، و49 في بابل وديالى وواسط.