طقس آب يواصل التأرجح.. عودة للغبار ودرجات الحرارة تتجاوز الـ50

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)كم/س تنشط احيانا الى اكثر من (30)كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الاماكن، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وبين، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد".