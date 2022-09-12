الأنواء الجوية: عودة جديدة للغبار بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من المتوقع ان تشهد البلاد تصاعداً للغبار بدءاً من يوم غد الثلاثاء".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: