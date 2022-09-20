الأنواء الجوية: أمطار رعدية بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من المتوقع ان تشهد المناطق الشمالية امطار رعدية بعد غد الخميس"، مبينة أن درجات الحرارة ستنخفض في المنطقة الوسطى".وأضافت، أن "طقس غدا الأربعاء، سيكون غائماً بينما ستنخفض درجات الحرارة مسببة تصاعد الغبار".وأشار الهيئة إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض كثيرا في المناطق الشمالية التي من المتوقع ان تشهد أمطاراً خفيفة تتحول إلى رعدية يوم الخميس المقبل".وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: