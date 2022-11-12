خلال الأسبوع الحالي.. زخات مطر وانخفاض درجات الحرارة في اجواء العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى الطقس غائم مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية يتحول بعدها الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية، درجات الحرارة تنخفض قليلا عن يوم أمس".وأضافت، أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً يتحول الى صحو، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً ممطر يتحول الى صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".وأشار البيان إلى، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً وأحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".وأوضحت الهيئة، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم ، ةدرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطرتكون رعدية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفتت إلى، أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً ممطراً، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".