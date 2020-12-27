الأسدي يصل إلى الموصل

وصل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل.





وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وصل الى الموصل. وعقد اجتماعاً في مقر قيادة عمليات نينوى".