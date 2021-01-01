ثلاث قذائف هاون تستهدف ناحية في ديالى

افاد مصدر امني، الجمعة، بسقوط ثلاث قذائف هاون في ناحية العبارة بمحافظة ديالى.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "ثلاث قذائف هاون سقطت عصر اليوم وسط ناحية العبارة، دون ان تؤدي الى اية خسائر بشرية".