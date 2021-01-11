في بغداد.. اعتقال شخصين انتحلا صفة مسؤولين واحتالا على 23 شخصاً

وقال إعلام القيادة، إن "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديرية شرطة الصالحية/ مركز شرطة الجعيفر التابعين الى قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على شخصين انتحلا صفة مسؤولين في الدولة وبالتعاون مع المواطنين (عيون الشرطة)، حيث قام هؤلاء بالنصب والاحتيال على 23 مواطناً، مدعين انهما سيقومان بتعيين وتثبيت اصحاب العقود على الملاك الدائم".وأضاف إعلام القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "بعد التحقيق معهما اعترفا ابتدائيا وقضائيا بجريمتهما، وتم وايداعهما التوقيف وفق المادة 456 من قانون العقوبات"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما".