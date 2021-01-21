انتشار امني مكثف حول المنطقة الخضراء وغلق بواباتها الرئيسية

وتم غلق البوابات الرئيسية للمنطقة الخضراء، بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن مصرع 28 شخصا على الأقل، وإصابة 88 آخرين حتى الساعة.وكشف مصدر امني، أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 88 آخرين حتى الساعةوأشار المصدر إلى أن الضحايا من المواطنين، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقعي التفجيرين لنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات.وطوقت الأجهزة الأمنية العراقية موقعي التفجيرين، وأغلقت قوات الأمن مدخل المنطقة الخضراء الذي تتخذه الحكومة الاتحادية مقرا لها وسط بغداد، بعد وقوع التفجيرين المتتالين.