عبوة تستهدف محلاً لبيع "المشروبات الكحولية" جنوب شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محلاً لبيع المشروبات الكحولية جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، امام محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة بسماية دون وقوع اصابات بشرية".