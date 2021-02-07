عملية استخبارية تطيح بـ13 ارهابياً في بغداد

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٣) ارهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الاجرامية فيما يسمى قواطع ( كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة) تحت كنى واسماء مختلفة".اضاف البيان انه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصلات استلام اصولية".