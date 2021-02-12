مكافحة إجرام واسط تعلن القبض على متهمين اثنين بقضايا مختلفة

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام واسط القت القبض على متهم قام برمي إحدى الدور السكنية في مدينة الكوت (دگة عشائرية) بسلاح نوع كلاشنكوف ليتم تصديق أقواله قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 4 إرهاب لينال جزاءه العادل".واضافت ان "مفارز القسم تمكنت أيضا من القبض على متهم قام بقتل شخص بواسطة مسدس ورميه على مشارف طريق نعمانية دبوني، وذلك لوجود مبالغ مالية بذمته الى المجنى عليه ليتم تدوين أقواله قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 406ق ع لينال جزاءه العادل".