القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لداعش في بغداد وصلاح الدين

وذكرت الوكالة في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على خمسة ارهابيين اربعة منهم بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس في محافظة صلاح الدين من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي للقصاص منهم وتجفيف منابعهم".واوضح ان "الارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، حيث تمت عمليات القاء القبض وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل مختص ، وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".