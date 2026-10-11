الدفاع تضع مكافأة مالية للعراقيين.. بشرط التبليغ عن هذا الأمر

وذكر بيان للوزارة، "الى كل أهالينا في المحافظات ذات الاهتمام (البصرة - - - - - بغداد) والمحافظات الأخرى، ندعو جميع المواطنين بمن فيهم سكان المحافظات أعلاه والموظفين والضباط والمنتسبين السابقين الى مشاركة أي معلومة تتعلق بالمفقودين العراقيين والكويتيين جراء حرب الثانية فقد مضت أكثر من ثلاثة عقود ولا تزال بعض العائلات تنتظر خبراً عن أحبائها الذين فقدوا وبعض أفراد هذه العائلات رحلوا دون أن يعرفوا مصير أبنائهم".وأضاف البيان "ربما تتذكرون عملية دفن غير اعتيادية أو وصول أشخاص مجهولي الهوية أو مركبة أو اسم أو قيد في أحد السجلات وقد تكون المعلومة مهمة حتى إن كانت الهوية غير مكتملة".وتابع البيان "إن تقديم المعلومات واجب إنساني يسهم في خدمة الوطن ومسؤولية اتجاه عائلات المفقودين"، مشيرا الى انه "سيتم تخصيص مكافأة مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات مجدية توصلنا لنتائج إيجابية على ارض الواقع".