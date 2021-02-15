الاستخبارات تعلن ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات في نينوى بمحافظة نينوى.
وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "ما زالت عمليات البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧١من ضبط كدس للعتاد في قرية بوغة التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى".
وأوضحت، ان "الكدس ضم ه عبوة ناسفة محلية الصنع ، و٢ قتبرة هاون عيار ٨٢ ملم، و٢ مسطرة تفجير، و٢ مقذوف عيار ١٥٥ ملم على شكل عبوة ،و٢ رمانة قاذفة ضد الدروع"، مشيرة إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة".