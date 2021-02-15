الاستخبارات تعلن ضبط عبوات ناسفة ومتفجرات في نينوى

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "ما زالت عمليات البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧١من ضبط كدس للعتاد في قرية بوغة التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى".