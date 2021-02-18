سقوط قذيفة هاون في جلولاء

افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط قذيفة هاون على ساحة ضمن ناحية جلولاء في ديالى.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن " قذيفة هاون سقطت على ساحة ترابية ضمن ناحية جلولاء بمحافظة ديالى دون وقوع اصابات إصابات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.