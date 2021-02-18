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سقوط قذيفة هاون في جلولاء
أمن
2021-02-18 | 13:36
311 مشاهدة
افاد مصدر امني، الخميس، بسقوط قذيفة هاون على ساحة ضمن ناحية جلولاء في ديالى.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن " قذيفة هاون سقطت على ساحة ترابية ضمن ناحية جلولاء بمحافظة ديالى دون وقوع اصابات إصابات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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