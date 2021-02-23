القبض على 11 سورياً حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة شرطة اتحادية من القاء القبض على ١١ شخصاً يحملون الجنسية السورية خلال مُحاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب نينوى".واضاف البيان انه " تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية ومازال التحقيق جار معهم".