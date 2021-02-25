المحتجون يغلقون جسر النصر وسط الناصرية

أقدم محتجون اليوم الخميس، على إغلاق جسر النصر وسط الناصرية.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "المحتجين أقدموا على إغلاق جسر النصر وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار".



وتشهد محافظة ذي قار أوضاع متوترة على خلفية المطالبة بإسقاط الحكومة المحلية.

