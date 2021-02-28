بابل.. مكافحة المتفجرات تعالج عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع

عالج خبراء مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاحد، في محافظة بابل ثمانية عبوات ناسفة محلية الصنع.



وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه: "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة بابل يفيد بوجود أجسام غريبة في قضاء كوثه/منطقة العكير وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تبين إن الأجسام الغريبة عبارة عن عبوات ناسفة عدد 8 خارقات للدرع تم العثور عليها بجانب احد الأنهر أثناء قيام احد الاليات بأعمال حفرية ضمن المنطقة أعلاه وتم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".