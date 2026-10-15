إحباط محاولة تهريب لحوم ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

المتحدث الرسمي لهيئة المنافذ الحدودية

وذكر، في بيان، أن البرادين كانا يحتويان على مادتي لحم اللسان البقري والشحوم الحيوانية الممنوعتين من الاستيراد، مشيرة إلى إخفائهما خلف شحنات من اللحوم منزوعة ، في محاولة لتمريرهما خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة ، تمهيداً لعرض القضية أمام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.