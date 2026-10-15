الشمري يبحث توحيد الإجراءات والسياقات القانونية بالمحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي

وذكر المكتب في بيان، أن " للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن ، ترأس اجتماعاً في مقر المكتب بحضور المستشار القانوني لوزارة الداخلية ورئيسَي الادعاء العام في وزارتي الدفاع والداخلية ورئيسَي محكمتي قوى الأمن الداخلي والمحكمة العسكرية الأولى ومعاوني الدائرتين القانونيتين في الوزارتين، وعدد من المسؤولين القانونيين والقضائيين فيهما فضلاً عن عدد من رؤساء الهيئات القانونية والتخصصية في للقوات المسلحة".وأضاف، أن "الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الدوائر القانونية والقضائية وفي مقدمتها توحيد السياقات والإجراءات المعتمدة في عمل المحاكم والمجالس التحقيقية وآليات تنفيذ أوامر القبض وتنظيم إجراءات إدارة جلسات المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي".وأشار إلى أن "الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة تتولى دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على توحيد السياقات والإجراءات ذات الصلة بما يعزز التنسيق والتكامل في الجوانب القانونية والقضائية بين المؤسسات المعنية".