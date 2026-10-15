الشمري يبحث توحيد الإجراءات والسياقات القانونية بالمحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
استحداث ثلاث وزارات جديدة.. اليكم اسماء المرشحين المتفق على تمريرها اليوم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-578849-639276556213775984.jpg
الشمري يبحث توحيد الإجراءات والسياقات القانونية بالمحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي
أمن
2026-10-15 | 06:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
70 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
بحث
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن
عبد الأمير الشمري
، اليوم الخميس، توحيد الإجراءات والسياقات القانونية في المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي.
وذكر المكتب في بيان، أن "
مدير مكتب القائد العام
للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن
عبد الأمير الشمري
، ترأس اجتماعاً في مقر المكتب بحضور المستشار القانوني لوزارة الداخلية ورئيسَي الادعاء العام في وزارتي الدفاع والداخلية ورئيسَي محكمتي قوى الأمن الداخلي والمحكمة العسكرية الأولى ومعاوني الدائرتين القانونيتين في الوزارتين، وعدد من المسؤولين القانونيين والقضائيين فيهما فضلاً عن عدد من رؤساء الهيئات القانونية والتخصصية في
مكتب القائد العام
للقوات المسلحة".
وأضاف، أن "الاجتماع بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الدوائر القانونية والقضائية وفي مقدمتها توحيد السياقات والإجراءات المعتمدة في عمل المحاكم والمجالس التحقيقية وآليات تنفيذ أوامر القبض وتنظيم إجراءات إدارة جلسات المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة تتولى دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على توحيد السياقات والإجراءات ذات الصلة بما يعزز التنسيق والتكامل في الجوانب القانونية والقضائية بين المؤسسات المعنية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الأمن والدفاع النيابية تبحث تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي
09:52 | 2026-09-21
الزيدي يبارك خطوة البيشمركة: توحيد القوات خطوة لترسيخ الأمن وتوحيد القرار الدفاعي
09:36 | 2026-09-21
مصابون بانفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي في سوريا
12:31 | 2026-08-22
اجتماع أمني في بغداد يبحث المهام بين القوات الأمنية والعسكرية
17:12 | 2026-09-22
الشمري يبحث توحيد الإجراءات والسياقات القانونية
بالمحاكم العسكرية وقوى الأمن الداخلي
مدير مكتب القائد العام
وزارة الداخلية ورئيس
عبد الأمير الشمري
مكتب القائد العام
المحكمة العسكرية
وزارة الداخلية
عبد الأمير ال
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
اقتصاد
36.6%
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق العراقية ويسجل مستويات قياسية غير مسبوقة
03:59 | 2026-10-14
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
اقتصاد
22.73%
09:54 | 2026-10-13
الدولار يواصل الارتفاع في البورصة العراقية
09:54 | 2026-10-13
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
محليات
22.55%
02:40 | 2026-10-14
زيادة رواتب فئة من المتقاعدين
02:40 | 2026-10-14
زخات مطر لا تتوقف في هذه المناطق لثلاثة ايام.. الحرارة تعاود الانخفاض
محليات
18.13%
03:25 | 2026-10-14
زخات مطر لا تتوقف في هذه المناطق لثلاثة ايام.. الحرارة تعاود الانخفاض
03:25 | 2026-10-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
ناس وناس
باب طوريج في كربلاء - الحلقة ١٤٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-10-2026 | 2026
13:00 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
Live Talk
دور الأسرة في اكتشاف مواهب الأبناء - الحلقة ١٣٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-14
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
عشرين
كابينة الزيدي .. استحداث واستبدال بلا حذف - الحلقة ٧٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-10-13
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
صباحكم أحلى مع سلمى
من يستحق أن يكون صديق؟ 12-10-2026 | 2026
02:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
طل الصباح
أبراج - شنو السبب؟ 12-10-2026 | 2026
00:30 | 2026-10-12
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
استديو Noon
سجى نون 11-10-2026 | 2026
07:00 | 2026-10-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-08
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
اخترنا لك
إحباط محاولة تهريب لحوم ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي
05:10 | 2026-10-15
احداث امنية في بغداد صباح اليوم
03:53 | 2026-10-15
جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل ثلاثة متهمين في بغداد والديوانية
14:09 | 2026-10-14
الإطاحة بمتهمين احتالا على 29 معتمراً واستوليا على أموالهم في بغداد
11:41 | 2026-10-14
القبض على متهمة بارتكاب جريمة داخل شقتها في بابل
11:27 | 2026-10-14
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في حادث إطلاق نار شمالي العراق
08:03 | 2026-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.