مخبئة تحت الأرض.. قائد عمليات البصرة يعلن العثور على أسلحة خفيفة واعتدة

وقال اللواء مدنف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القوات الأمنية وبالتنسيق مع الوكالات الاستخبارية توفرت لديها معلومات تؤكد قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة والسفن الغارقة على ضفاف شط العرب وبقية الأنهار والمشاريع الاروائية".وأشار قائد العمليات الى أن "القوات الأمنية قامت بعمليات دهم وتفتيش في تلك المناطق تمكنت خلالها من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع البعض منها كانت مخبئة تحت الأرض".