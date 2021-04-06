اجتماع أمني رفيع بين المركز والإقليم.. هذه مخرجاته

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "عقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان والأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، فيما يخص مناطق الاهتمام المشترك والمحافظات الحدودية، لما له من أهمية وأثر على الأمن القومي العراقي".واشار البيان الى ان "الاجتماع ناقش أيضا، آخر المستجدات الأمنية والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية".