وكالة الوزارة لشؤون الشرطة: القبض على متهم بالخطف وآخر بالسرقة

وقالت الوكالة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان قوة من مكتب مكافحة اجرام التاجي تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بخطف فتاة في منطقة سبع البور شمال غربي العاصمة بغداد ، وأن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات بوجود حادث خطف في المنطقة المذكورة أعلاه ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وبعد إجراء التحقيق اعترف صراحةً بأستدراج الفتاة من منطقة الزعفرانية الى منطقة سبع البور وخطفها ، تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقفيه وفق أحكام المادة ٤٢١ ق.ع لينال جزائه العادل .فيما ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٦٥مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية من إحدى الدور السكنية في منطقة المنصور وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم ، وتدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتوقيفه وفق المادة ٤٤٤ ق.ع لينال جزائه العادل .