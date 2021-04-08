القبض على متهم بالخطف وآخر بالسرقة في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٢١ لينال جزاءه العادل".وفي سياق متصل، ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٦٥مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية من إحدى الدور السكنية في منطقة المنصور، بحسب البيانوأضافت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وتوقيفه وفق احكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.