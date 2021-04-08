الإعلام الأمني تعلن ضبط 24 صاروخاً شرق "عين الأسد"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن ضبط 24 صاروخاً داخل عجلة شرق "عين الأسد" بمحافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء المشاة ٢٩ الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة ٢٠٠٠ من اليوم الخميس، عجلة نوع (هينو) حمل متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية".

وأضافت أنه "تم الاقتراب منها وتفتيشها ووجد بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على ٢٤ صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية تقوم الان هناك باجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن العجلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".