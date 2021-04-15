الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري بحادثة قصف اربيل ومناطق اخرى

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان الكاظمي أكد بأن أمن العراق هو مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الامن .واضاف البيان، وفي الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار ، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي.